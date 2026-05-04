きょう4日（月）の午前中は、東海から北日本で雨が降りますが、日中は西からお天気が回復し、日差しがもどるでしょう。ただ、北陸や北日本では、夜まで断続的に雨が降る予想で、北海道のオホーツク海側を中心に雪が降る見込みです。また、関東地方では南風が強まる見込みで、交通機関の乱れに注意が必要です。特に、沿岸部では高波に警戒してください。日中の気温は、西日本から関東ではきのう3日（日）と同じくらいか高い所が多く