５月15日の北中米ワールドカップ日本代表メンバーの発表まで２週間を切った。Ｊリーグを戦う国内組の代表候補選手たちも「自分の力を出し切るしかない」と覚悟を持って取り組んでいるはず。その１人が、FC東京の19歳・佐藤龍之介だろう。２日に行なわれた川崎フロンターレとの“多摩川クラシコ”では、絶好調の若武者が大いに存在感を発揮した。長倉幹樹の負傷離脱以降、最前線に陣取って攻撃をリードする役割を担っている佐藤