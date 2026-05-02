今月14日からのギャンブルなどの依存症の啓発週間を前に、当事者やその家族が体験を語るセミナーが富山市で開かれました。このセミナーはギャンブル依存症家族の会が、北陸3県合同で開きました。きょうは依存症の当事者やその家族が体験談を話し、このうち当事者として依存症と向き合う石川県の男性は、FXや競馬などにのめりこみ「給料日の朝には給料がなくなっていた。ギャンブルをやめたくてもやめられなかった」な