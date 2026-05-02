きょう2日 (土) は、きのうと打って変わり、全国的に広く晴れるでしょう。ただ、低気圧通過の影響で、北日本では11時時点で暴風警報が出ている地域もあり、注意が必要です。あす3日 (日) から4日 (月) は、別の低気圧と前線が日本海から北日本を進み、西から次第に雨が降る見込みです。特に西日本では、あすは一日を通して雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る地域もありそうです。東日本、北日本でもあす午後から次第に雨が降り