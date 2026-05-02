日本自動車大学校（NATS）の学生手掛ける「ヴェルファイアセダン」がイベント出展に向けて再び進化！日本自動車大学校（NATS）成田校の学生達が手がけたカスタムカー「ヴェルファイアセダン」が、また新たな進化を遂げようとしています。2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で初披露されて以降、公道デビューやイベント展示などで注目を集めてきた一台ですが、ここにきて再びブラッシュアップが進められていること