お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が4月28日、所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表。所属するホリプロコムの公式サイトによれば、「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えている。 サイトによれば、「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要