春の山菜採りシーズンは、例年クマによる人身事故が発生しています。県はきょう5月1日から31日までを「春のクマ事故防止キャンペーン」として、事故を防ぐための対策の徹底を呼びかけています。キャンペーンでは、山菜採りの際は、①音を出して存在をアピールする、②複数人で行きごみは持ち帰る、➂入山禁止区域には入らない、の3点をアピールしています。 また、キャンペ