5月1日（金）は本州南岸付近を進む低気圧や別の日本海に発生する低気圧の影響で西日本から北日本の広い範囲で雨が降り、風も強まって荒れた天気となるでしょう。局地的に激しい雨や雷雨となる所もありそうです。ただ、九州の雨は朝が中心で日中は天気が回復に向かう見込みです。2日（土）は北日本では午前中は雨の残る所があるものの、その他の地域では天気が回復し、朝から青空が広がる見通しです。1日は雨で気温があまり上がりま