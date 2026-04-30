ふんわりとしたカステラに、たっぷりのクリームを合わせた新感覚スイーツが登場♡モンテールから発売される「クリームと食べるとろ生カステラ」は、和菓子の定番を現代風にアレンジした贅沢な一品です。やさしい甘さとコクのあるクリーム、さらにほろ苦いカラメルが重なり、スプーンで楽しむ新しい美味しさを提案。日常のおやつ時間を、少し特別なひとときへと変えてくれます。 新しい