遺産の内訳などを事前に確認できないまま本人が急逝した場合、最初の相続手続き後に新たな相続財産が見つかるケースがあります。新たに相続財産を見つけた場合、金額によっては相続税の申告と納付が必要です。 今回は、タンス預金など新たな相続財産があとから見つかった場合に相続税の申告や納付が必要になる条件や、相続財産を確認するポイントなどについてご紹介します。 あとからタンス預金も見つけたら