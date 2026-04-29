新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』の公開を記念し、５月１日（金）より、「ラブライブ！シリーズ」特集チャンネルを期間限定で初開設する。 「ラブライブ！シリーズ」は、「みんなで叶える物語」をテーマに夢を追いかける少女たちの青春と成長を描くメディアミックスプロジェクト。2010年の始動以来、TVアニメやライブイベント、劇場版、音楽