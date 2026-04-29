ラブライブ！シリーズ特集チャンネルがABEMA初開設決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』の公開を記念し、５月１日（金）より、「ラブライブ！シリーズ」特集チャンネルを期間限定で初開設する。
「ラブライブ！シリーズ」は、「みんなで叶える物語」をテーマに夢を追いかける少女たちの青春と成長を描くメディアミックスプロジェクト。2010年の始動以来、TVアニメやライブイベント、劇場版、音楽CDなど展開され、個性豊かなキャラクターと楽曲、そして仲間との絆を描く物語が多くのファンの支持を集め、世代を超えて愛され続けている。５月８日（金）には、シリーズ最新作となる映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が公開予定で、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」にて初開設が決定した「ラブライブ！シリーズ」特集チャンネルでは、TVアニメシリーズに加え、ライブ映像作品までシリーズを代表する人気作品を期間限定で毎日無料放送。『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！スーパースター!!』の各シリーズ全話に加え、「μ's」による東京ドームでのファイナルライブ『ラブライブ！μ's Final LoveLive!〜μ’sic Forever♪♪♪♪♪♪♪♪♪〜』を５月１日（金）から５月16日（土）にわたり順次お届け。なお放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめる。
(C)2013 プロジェクトラブライブ！
(C)2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
(C)2020 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
(C)2021 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
(C)2015 プロジェクトラブライブ！ムービー
「ラブライブ！シリーズ」は、「みんなで叶える物語」をテーマに夢を追いかける少女たちの青春と成長を描くメディアミックスプロジェクト。2010年の始動以来、TVアニメやライブイベント、劇場版、音楽CDなど展開され、個性豊かなキャラクターと楽曲、そして仲間との絆を描く物語が多くのファンの支持を集め、世代を超えて愛され続けている。５月８日（金）には、シリーズ最新作となる映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が公開予定で、さらなる盛り上がりを見せている。
(C)2013 プロジェクトラブライブ！
(C)2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
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(C)2020 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
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