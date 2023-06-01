【モデルプレス＝2026/04/29】28日と29日、NEWS増田貴久が自身2度目のソロコンサート『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』の東京公演を東京ガーデンシアターにて開催。ここでは28日の公演をレポートする。【ライブレポ※一部ネタバレあり】【写真】STARTO人気メンバー、ソロコンで見せた変幻自在の姿◆「増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽」本公演は、今月8日に初のカバーアルバム『増田貴久のカバー』をリリースしたばかりの増田が、全国5