桃色ドロシーが、ドンテスタ松田が主宰する音楽家のリアルに密着インタビューをするYouTubeチャンネル「人間共鳴」にて、ツアーファイナルの映像が公開されたことをアナウンスした。本映像は、全国25本を行脚したミニアルバム『七色のインサイドストーリー』のリリースツアーファイナルである東京・下北沢SHELTER公演の密着映像となる。ツアー最中の苦悩や達成感、ライブを交えた映像に注目してほしいとのことだ。なお桃色ドロシー