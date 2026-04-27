森永製菓は、塩分・ミネラル・クエン酸配合でこまめに暑さ対策ができるひとくちタイプの「inゼリー ミニ 塩分＋」を5月19日から発売する。ひとくちゼリー市場は、弾力のある独特の食感と果汁感のあるおいしさ、携帯性の良さなどを背景に伸長している。近年二季化といわれるように夏が長くなり、日常での暑さ対策は必須と捉えている。そんな中、ひとくちゼリーにおいしさだけでなく、塩分＋ミネラルという機能的価値が加わることで