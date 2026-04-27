文化放送は、5月5日（火・祝）午後8時00分から、今年4月より東京進出を果たしたお笑いコンビ「ダブルヒガシ」による特別番組『ダブルヒガシの密解現場』を放送する。 今年4月に活動拠点を東京へ移し、ますますの飛躍が期待される実力派お笑いコンビ「ダブルヒガシ」。このたび、彼らにとって文化放送で初の冠特別番組が決定した。 当番組は、事前に「密会」が似合うワケアリなゲストの1日に密着し、その行動から出題される予測