

文化放送は、5月5日（火・祝）午後8時00分から、今年4月より東京進出を果たしたお笑いコンビ「ダブルヒガシ」による特別番組『ダブルヒガシの密解現場』を放送する。

今年4月に活動拠点を東京へ移し、ますますの飛躍が期待される実力派お笑いコンビ「ダブルヒガシ」。このたび、彼らにとって文化放送で初の冠特別番組が決定した。

当番組は、事前に「密会」が似合うワケアリなゲストの1日に密着し、その行動から出題される予測不能なクイズにダブルヒガシの2人が解答。正解を導き出すため、スタジオではゲストの「行動理念」や「無意識の癖」、果ては「人生観」までも徹底的に紐解き、深掘りしていく。ドキュメンタリーのリアルさと、クイズのゲーム性、そしてダブルヒガシの鋭いトークが融合した「トーク・ドキュメンタリー・クイズ」ラジオとなる。

ゲストには、ルポライターの國友公司と、先日お笑いトリオ「トンツカタン」を解散したばかりの櫻田佑を迎える。

このほど、番組放送に先駆けて、櫻田の密着動画を先行公開中。カメラが追ったのは、なんと「解散の翌日」。彼がその日どこへ行き、何を思い、どんな行動をとったのか…。

一方、ルポライターの國友は「日本三大ドヤ街」の一つ、寿町（横浜市中区）で取材を決行。果たしてどんなアウトサイダーな取材になっているのか注目だ。

ラジオ放送の前に動画を見てクイズの答えを予想するもよし、ラジオを聴いた後に動画を見て答え合わせや裏側を楽しむもよし。動画とラジオの連動で、番組を深掘りして楽しめる。

東京という新たな舞台で、ダブルヒガシがゲストの深層心理をどう解き明かしていくのか、注目が集まる。

【特別番組概要】

■番組名：『ダブルヒガシの密解現場』

■放送日時：5月5日（火・祝）午後8時00分～9時00分

■出演：

ダブルヒガシ（大東翔生、東良介）

ゲスト： 櫻田佑（お笑い芸人）、國友公司（ルポライター）

■推奨ハッシュタグ： #密解現場