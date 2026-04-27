the telephonesが、結成20周年を記念して制作したコラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』より、「SAITAMA DANCE MIRRORBALLERS!!! 2」のミュージックビデオをthe telephones公式YouTubeチャンネルで公開した。the telephones結成の地である「埼玉」をテーマにした本作のミュージックビデオは、90年代の人気格闘ゲームを思わせる世界観の中で、メンバーが埼玉県内のさまざまな名所を舞台にストリートファイトを繰り広