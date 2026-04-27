独ドイチェ・ベレ（DW）の中国語版サイトは24日、中国資本の工場が長時間労働文化を欧州に広めているとNGO（非政府組織）が警告したとする記事を掲載した。記事によると、米ニューヨークを拠点とする労働権利団体チャイナ・レイバー・ウオッチは、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）のハンガリーにある工場で深刻な労働権侵害が行われていると指摘する調査報告書を発表した。同団体の代表であるリー・チアン氏は、DWのイン