【超合金魂 獣帝大獣神 GX-72 大獣神 ＆ GX-78 ドラゴンシーザー（再販）】 4月28日 予約開始 10月 発売予定 価格：49,500円 BANDAI SPIRITSは、完成品トイ「超合金魂 獣帝大獣神 GX-72 大獣神 ＆ GX-78 ドラゴンシーザー」を10月に再販する。価格は49,500円で、4月28日より予約受付を開始する。 本商品は特撮テレビドラマ「恐竜戦隊ジ