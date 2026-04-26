[4.26 ベルギー・リーグプレーオフ1第5節](Achter De Kazerne)※23:00開始<出場メンバー>[メヘレン]先発GK 13 Nacho MirásDF 2 R. HalhalDF 3 ホセ マルサDF 8 モリー コナテMF 6 F. HammarMF 7 T. KoudouMF 17 M. ServaisMF 19 ケリム ムラブティMF 38 B. AntonioFW 9 マイロン・ファン・ブレデローデFW 28 B. Boersma控えGK 1 オルトウィン デ ヴォルフGK 15 T. Van IngelgomDF 4 G. DioufDF 33 T. St. JagoMF 10 M.
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