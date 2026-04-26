（台北中央社）中山泰秀衆院議員は26日、台北市内で開かれた民間団体主催のシンポジウムで講演し、日本、台湾、米国という民主主義の3カ国が共に力を合わせれば、覇権主義国家に対し、平和な時代の継続を交渉することも「不可能ではない」との認識を示した。シンポジウムには頼清徳（らいせいとく）総統が祝電を寄せ、人々の主体意識を集めて自由と民主主義の価値を守るとともに、世界の台湾支持の力を結び付けてパートナー関係を