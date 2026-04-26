4月25日、Netflixの公式YouTubeで公開された動画にタレントのマツコ・デラックスが登場。その近影に注目が集まっている。「マツコさんはこの日、Netflixの公式YouTubeが公開した35分ほどに及ぶ『“大殺界”マツコ・デラックス×細木かおり』の動画に登場しました。この中で、元々Netflixで配信される予定だったオークション番組が制作中止になったこともこの動画で判明したのです。これは、同番組の制作発表の1週間ほど後にマ