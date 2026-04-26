4月25日、Netflixの公式YouTubeで公開された動画にタレントのマツコ・デラックスが登場。その近影に注目が集まっている。

「マツコさんはこの日、Netflixの公式YouTubeが公開した35分ほどに及ぶ『“大殺界”マツコ・デラックス×細木かおり』の動画に登場しました。この中で、元々Netflixで配信される予定だったオークション番組が制作中止になったこともこの動画で判明したのです。

これは、同番組の制作発表の1週間ほど後にマツコさんが入院したため。公開された動画では『ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、本当に』と謝罪の言葉を口にしていたマツコさん。Netflixの番組が制作中止になるのは2度目だったそうで『縁がないかも』と、珍しく弱気な発言をしていましたね」（芸能記者）

マツコは2月上旬、首の脊髄が圧迫される「頚椎症性脊髄症」を発症したとして、緊急手術ののち、1カ月の入院をしている。現在の体調については『全然大丈夫は大丈夫です。ただ体は大丈夫なんですけど、心が追いついてない』と、動画の中で吐露したマツコ。入院が心の負担になったのか、確かに動画内でも、どこか元気のないような様子を見せていた。

退院後に撮影された今回の動画では、マツコの直近の様子が見てとれるが、これにはSNSでも「マツコさん痩せたな」という声が多く投稿されていた。

「3月に退院後、マツコさんは4月13日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX） で番組復帰を果たしました。病状が伝えられた当時は、“引退”の2文字も取り沙汰されていましたが、無事に復帰を果たすことができています。しかし、その復帰番組でも、冒頭から『労働意欲がわかなくて』『今日も1時間前までバックレてやろうと』『働きたくない！』と語っていましたね。“マツコ節”といえばそうですが、今回の動画で明かした心境と同じく、精神的なダメージはいまだに癒えていないようです」（同前）

芸能人生の幕を閉じるにはまだ早そうだが……。