「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「40代の美人女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時のものです）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：香里奈2位は、俳優の香里奈さんでした。2008年にドラマ『だいすき!!』（TBS系）で連ドラ初主演を務め、『美咲ナンバーワン!!』（日本テレ