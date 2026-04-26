スズキの「6人乗りミニバン」に注目！2005年秋、「東京モーターショー」の会場でひと際大きな注目を集めた一台のコンセプトカーがありました。それが、スズキが世界初公開した「P.X（ピー・エックス）」です。このピー・エックスは、単なる多人数乗りのミニバンという枠を超え、移動そのものを極上の体験へと変える「新しい空間価値」を追求した意欲作でした。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「6人乗りミニバン」です！