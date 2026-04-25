今回、Ray WEB編集部は、バイト先のカフェに来店したクレーム客について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞カフェでケーキを注文した男性が、「ケーキにプラスチックが入っている！」と突然クレームをつけ始め、店内は騒然。慌てて確認した主人公でしたが、問題の“プラスチック”は、実はケーキを彩る飴細工の飾りだったことが判明します。しかし男性は説明を聞いてもまったく納得せ