自民党と連立政権を組む日本維新の会の藤田文武共同代表がきょう富山市を訪れ、地方創生のための「新しい政治を進めたい」と訴えました。富山市で行われた維新の県組織、富山維新の会の党員大会で講演した藤田共同代表は、掲げてきた政策が連立政権樹立後に早期に実現できたことに触れ「スピード感を持って政策実現に向けて取り組みたい」と述べました。日本維新の会の藤田文武共同代表「富山維新の会は柴田代表のもと少人数
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