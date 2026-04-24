世界的にも高い評価を受けている日本の国産ギター、なかでも新興国産ギター&ベースメーカーたちにスポットを当てた新しい展示会&LIVEイベント＜PLAY CATCH-village-（プレイ・キャッチ・ヴィレッジ）＞のチケット一般発売が4月25日（土）正午より開始となる。＜PLAY CATCH-village-＞は8月23日（日）に、東京・吉祥寺にあるリハーサルスタジオRinky Dink Studioと、隣接するライブハウスWARPの2箇所での同時開催となるもの