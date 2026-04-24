新たな楽器イベント＜PLAY CATCH-village-＞、4月25日（土）よりチケット一般発売開始
世界的にも高い評価を受けている日本の国産ギター、なかでも新興国産ギター&ベースメーカーたちにスポットを当てた新しい展示会&LIVEイベント＜PLAY CATCH-village-（プレイ・キャッチ・ヴィレッジ）＞のチケット一般発売が4月25日（土）正午より開始となる。
＜PLAY CATCH-village-＞は8月23日（日）に、東京・吉祥寺にあるリハーサルスタジオRinky Dink Studioと、隣接するライブハウスWARPの2箇所での同時開催となるもので、リハーサルスタジオ一棟貸切のため、周辺や近隣に対する音出しの制約はない。各ブースで気になるメーカーの楽器を大音量で試奏できるというわけだ。通常の楽器展示・販売とライブのみならず、質疑応答などを受け付け、来場者とメーカー&ミュージシャンのコミュニケーションを図る企画も用意されるという。
イベントには、Ibuki Guitars（滋賀）/caramels guitar kitchen（福岡）/962 woodworks（滋賀）/ Curious InstrumentS（神奈川）/ Gombo bass guitars（大阪）/Shikagawa Guitars & nou Wood Guitars（北海道）/GTI（東京）/ Euphoreal（奈良）と、北は北海道から南は福岡と全国各地から勢いのあるメーカーが集結する。また機材アクセサリーメーカーとしてブルース工房ピックアップ（群馬）/tsundrum_chan（神奈川）と、新たにCASIOから音レシピアプリとして話題のTONEBOOK、エクスプレッションコントローラーのDIMENSION SHIFTERの参加も決定となっている。
隣接するライブハウスに参加するアーティストは、技巧派ロリポップガールズバンドの革命メロイック、大阪発で注目度急上昇中のチセツナガラ、Tokyo2020パラリンピック閉会式に出演し話題を集めた義手ギタリストLisa13がタイ出身ギタリストMinと登場し、ライブや様々なテーマに沿ったトークショーが企画される。プロミュージシャン出店による委託フリーマーケットも計画中とのこと。
＜PLAY CATCH -village-＞
2026年8月23日（日）
＠東京・吉祥寺RinkyDinkStudio / WARP
東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目30−10
11：00〜18：30
チケット一般発売：2026年4月25日（土）正午〜
・TIGET https://tiget.net/events/473117
・イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4513750001-P0030001
[問]0422-22-3516（吉祥寺RinkyDinkStudio / WARP）
・一般：1500円（+1Drink700円）
・学生（高校生/大学生/専門生）：1100円（+1Drink700円）※当日学生証の提示
・親子チケット：2000円（大人のみ+1Drink700円）
※お子様が高校生/大学生/専門生の場合のみ
※中学生以下無料（当日学生証or身分証提示）
※当日券は全ての価格に+300円
※ドリンク代（700円）は会場受付にてお支払いください
出展メーカー：
・Ibuki Guitars（滋賀）
・caramels guitar kitchen（福岡）
・962 woodworks（滋賀）
・Curious InstrumentS（神奈川）
・Gombo bass guitars（大阪）
・Shikagawa Guitars & nou Wood Guitars（北海道）
・GTI（東京）
・Euphoreal（奈良）
・ブルース工房ピックアップ（群馬）
・tsundrum_chan（神奈川）
・TONEBOOK & DIMENSION SHIFTER（CASIO） and more
出演アーティスト：
・革命メロイック
・チセツナガラ
・Lisa13+Min and more
Official PLAY CATCH HP https://playcatchvillage.net/
Official X https://x.com/pvillage86768?s=11&t=WIIsrQhgQTYtSwa03R-ChQ