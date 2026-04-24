世界的にも高い評価を受けている日本の国産ギター、なかでも新興国産ギター&ベースメーカーたちにスポットを当てた新しい展示会&LIVEイベント＜PLAY CATCH-village-（プレイ・キャッチ・ヴィレッジ）＞のチケット一般発売が4月25日（土）正午より開始となる。

＜PLAY CATCH-village-＞は8月23日（日）に、東京・吉祥寺にあるリハーサルスタジオRinky Dink Studioと、隣接するライブハウスWARPの2箇所での同時開催となるもので、リハーサルスタジオ一棟貸切のため、周辺や近隣に対する音出しの制約はない。各ブースで気になるメーカーの楽器を大音量で試奏できるというわけだ。通常の楽器展示・販売とライブのみならず、質疑応答などを受け付け、来場者とメーカー&ミュージシャンのコミュニケーションを図る企画も用意されるという。

イベントには、Ibuki Guitars（滋賀）/caramels guitar kitchen（福岡）/962 woodworks（滋賀）/ Curious InstrumentS（神奈川）/ Gombo bass guitars（大阪）/Shikagawa Guitars & nou Wood Guitars（北海道）/GTI（東京）/ Euphoreal（奈良）と、北は北海道から南は福岡と全国各地から勢いのあるメーカーが集結する。また機材アクセサリーメーカーとしてブルース工房ピックアップ（群馬）/tsundrum_chan（神奈川）と、新たにCASIOから音レシピアプリとして話題のTONEBOOK、エクスプレッションコントローラーのDIMENSION SHIFTERの参加も決定となっている。

隣接するライブハウスに参加するアーティストは、技巧派ロリポップガールズバンドの革命メロイック、大阪発で注目度急上昇中のチセツナガラ、Tokyo2020パラリンピック閉会式に出演し話題を集めた義手ギタリストLisa13がタイ出身ギタリストMinと登場し、ライブや様々なテーマに沿ったトークショーが企画される。プロミュージシャン出店による委託フリーマーケットも計画中とのこと。

＜PLAY CATCH -village-＞