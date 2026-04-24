あいみょんが、メジャーデビュー10周年を記念し、過去作品のドルビーアトモスによる空間オーディオ配信を5カ月連続で実施することを発表した。空間オーディオとは、ダイナミックヘッドトラッキングによって、まるで演奏の場に居合わせているかのような没入感のあるサウンドのことだ。楽曲は、Apple MusicやAmazon Musicなどの音楽配信サービスにて聴くことができ、配信に合わせて特設サイトも開設された。特設サイトの4月のアルバ