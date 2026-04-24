BALLISTIK BOYZが、ニューEP『BEAT』を本日配信リリースした。さらに、EPのリード曲「All you need is me」のMVも公開された。今作は、男性目線の恋心をリアルに描いたラブソング集になっている。EPのリード曲「All you need is me」は、タイトル日本語訳の「君に必要なのは僕だけ」とあるように、“狂気の愛”をテーマに、相手への想いが歪んだ形で深まっていく様子を描いたミッドバラード。「Tokyo Slippin’」は、“失意の愛”