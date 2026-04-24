カーリング女子で元ロコ・ソラーレの吉田知那美（34）は4月19日、Instagramを更新。最新のプライベート写真を公開した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 吉田が公開したのは、「想像したちょうど10倍の果肉が詰まっていた」という渋谷のカフェのアイスクリームや、タイ料理の写真などのプライベートの