2009年の巨人は本当に強かったーー現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が24日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代に3連覇を許した巨人の強さについて初めて語った。2007年から09年まで巨人にリーグ3連覇を許した落合氏は「同じチームに3年続けて優勝されるのは恥だよな」と本音を口にした。中日が53年ぶりの日本一を手にした2007年も