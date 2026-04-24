24日午前も県内ではクマの目撃が相次ぎました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、24日午前9時50分ごろ、上小阿仁村小沢田上ノ岱の上小阿仁村小中学校の職員が、クマ1頭を目撃しました。クマは体長約1メートルで、学校近くの墓地の周辺にいたということです。その約10分後の午前10時ごろには、300メートルほど離れた かみこあに保育園の周辺で体長約1メートルのクマが目撃されまし