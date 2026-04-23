ハンバーガーチェーンのバーガーキングは4月24日より、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」の第1弾として『キングフュージョン パイナップル&ワッフルサンデー』を期間限定で発売する。価格は税込490円。同シリーズは、“混ぜておいしい”をコンセプトにした新たなデザートラインで、素材の組み合わせと食感の変化を楽しめる点が特徴だ。『キングフュージョン パイナップル&ワッフルサンデー』の全体画像を見る〈キ