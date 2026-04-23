日本代表DF冨安健洋のアヤックス退団の可能性を現地メディアが示唆している。半年の無所属期間を経て、今冬にアヤックスに加わった冨安は、２月１日のエールディビジの第21節エクセルシオール戦で、アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。その後もコンスタントにピッチに立っていたなか、３月23日のフェイエノールト戦で、右ハムストリングを負傷。１年９か月ぶりに招集されていた日本代表