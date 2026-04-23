記事ポイント海ほたると湯舞音 袖ケ浦店がGWに連携レシート提示や買い物で特典を用意天然温泉や休憩空間で帰宅時間を調整楽久屋が運営する「湯舞音 袖ケ浦店」では、ゴールデンウィーク期間に「ゴールデンウィーク ゆったりまったり帰宅プロジェクト」を開催します。期間は4月29日から5月6日までです。東京湾アクアラインの渋滞が集中しやすい夕方以降の帰宅時間帯に向け、千葉観光の帰りに温浴施設でゆっくり過ごす選択肢を提案す