【GibsonEB-3】（千葉県べージジないしょ歳）「1973」で紹介していただいたEB-3です。純正のハードケースを長年探していましたが、ついに新品で入手できました。正しくはEB-3用ではなく、「SGベース用」です。SGベース用なので、ブリッジカバーを付けた状態では入らず、ネックを収めるザクリなどにも簡単な加工（凄く簡単、指で押してへこますだけ）が必要です。ブリッジカバーは外しました。このほうが弦交換は楽ですしね。