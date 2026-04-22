◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人のドラフト４位ルーキー皆川岳飛外野手（２２＝中大）が２２日、故郷に凱旋した。群馬・館林市出身。この日の中日戦が行われる上毛新聞敷島球場は、前橋育英高３年夏の群馬大会決勝で勝って甲子園出場を決めた思い出の詰まった場所だ。プロ野球選手として戻ってきた皆川は、練習後に地元メディアなど多くの報道陣に囲まれた。「夏の大会でここで優勝して、甲子園という