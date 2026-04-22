NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら4月19日に放送された第十五回「姉川大合戦」では、織田・徳川軍と浅井・朝倉軍が姉川を挟んでにらみ合った「姉川の戦い」の様子が描かれました。激戦のなか、佳久創さんが演じる足軽兵が新たに登場。その強さとは裏腹の、少年のようなキ