【Ovation CE48ーKOAB-G なと】（福岡県ヒロ3160間近）とうとうD-76を手放してしまいました。ちょいちょい出音に不満が続きつつ、だましだまし工夫しながら弾き続けていましたが、今後定期的なメンテナンスが必要だとすると所有し続けるのは難しいなと。ならいっそ他の方のお世話になった方が、と年末に買った店に売却し、現状の経済的状況から新しいギターを買うことは保留しました。がしかし、複数ギターで違う魅力を感じる