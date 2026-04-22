【Ovation CE48ーKOAB-G なと】（福岡県 ヒロ31 60間近）

とうとうD-76を手放してしまいました。

ちょいちょい出音に不満が続きつつ、だましだまし工夫しながら弾き続けていましたが、今後定期的なメンテナンスが必要だとすると所有し続けるのは難しいなと。ならいっそ他の方のお世話になった方が、と年末に買った店に売却し、現状の経済的状況から新しいギターを買うことは保留しました。

がしかし、複数ギターで違う魅力を感じる楽しさを知った身には購入を抑える事ができずネットを見つめる日が続いたそんな時、『今まで聴いた事ない音のアコギってあるのか？』との疑問が。当然スタンダードから外れたもの、一度も手にしたどころか試奏もした事がないもの。

答えはオベーションでした！ただし知っている昔の機種はどれも高かった記憶…。アプローズにはあまり気がいかないしな、と思って色々勉強し直すと、米本国で生産してない現行機種はかなりリーズナブル。トップ材に色んな種類が使われてたり胴厚も複数あったりと選択の楽しみが。

状態が良さげな中古を漁ること数日。どうせならと一番薄いやつで、見た目が良さげなコアを使ったコイツが目に留まり、即購入。届いて半月あまりですが夢中で弾いてます♪

あとは弦の選択が重要！！初めについていたおそらく12のフォスファーが思ったより良い感じだったのですが、とりあえず持ってるブロンズに張り替え。そして11と10と徐々に細い弦をお試しした結果、11のフォスファーが一番良いとの結論に。で、手に入る種類を片っ端から購入（ダダリオ、マーチンなどは除く）。あまり認識なかったMark stringsなどあり、これからのお試し期間が楽しみです

ピックは現状、MASTER8とK.Yairiが共同開発したアコギに特化したものしか使用していなかったので、オベーションにも。元々は２種類のうち0.8mmしか使っていなかったのですが、ゲージに合わせて0.6mmも。エッジ処理の差もあるのでかなりの違いが。0.8は特に寿命が長く、半年以上使ってまだ２枚目！

楽器の入れ替えに伴いストラップのトレードも。割と安いギターの方がピッタリきてるかも？と感じるのはご愛敬です。

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ギタリストにとってオベーションは魔性ですよね。何もかもが普通じゃなくて、それでもアコースティックな魅力も携えていて、エレアコという新たな世界を牽引するには充分過ぎるストーリーもありました。ヘリコプターの羽素材なのか、とか、そのエポーレットとか言う蛾のようなサウンドホールはなんなんだい、とか、アダマスに至ってはカーボンというパワーワードに中二病が瞬間沸騰するという殿方続出。つまりマーティンとは真逆です。なので、しばらくするとマーティンに戻りたくなるというループが発生します。お気をつけくださいませ。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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