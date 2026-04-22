デジタル人工知能（AI）と実際の機械やロボットを組み合わせた「フィジカルAI」 BMW AG取締役会メンバーで生産を担当するミラン・ネデリコビッチ氏｜Milan Nedeljković, Member of the Board of Management of BMW AG, Production BMWグループは、生産におけるデジタル化と人工知能の活用を着実に推進している。この取り組みの重要な要素のひとつが「フィジカルAI」。これは、デジタル人工知能（AI）と実際の