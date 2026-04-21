去年８月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生を車ではね一審で実刑判決を受けた男の控訴審が開かれ、仙台高等裁判所秋田支部は男の訴えを棄却し一審の判決を支持しました。 【写真を見る】ブレーキをかけることなく...酒田市の女子中学生意識不明事故実刑判決をうけた男は控訴、しかし控訴棄却女子生徒は今も意識不明（山形） 控訴が棄却されたのは、過失運転傷害の罪に問われ一審で拘禁３年６か月の