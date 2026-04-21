もうすぐみなさんお待ちかねのゴールデンウイークを迎えます。そこで、YBCアプリで大型連休の予定についてアンケートを行いました。今回は1843人の方にご回答をいただきました。今回、ゴールデンウイークの予定がないと答えた方が1221人と、予定がある人のおよそ2倍となっています。では、「予定がある」方の行き先などをみていきます。酒田市の50代の女性は「海外に行きます。初ベトナムです。」、