21日（火）の朝は寒冷前線が通過する影響で、東日本から北日本の広い範囲で雨が降っています。昼前になると日本海側からやむ予想で、北海道東部も夕方までに雨雲は抜けていきそうです。雨が上がった後は各地晴れていきますが、全国的に黄砂が飛来する予想です。マスクの着用や手洗いうがい、洗濯物は部屋干しにするなどの対策が必要でしょう。また、上空に寒気が流れ込む北日本では大気の状態が不安定となります。夕方や夜の初めご