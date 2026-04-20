image: generated at Flow 「100年間」のインパクトよ。アメリカの核物質メーカー・NRDが2026年4月10日に「NBVシリーズ」と名づけた固体型原子力電池（Solid State Nuclear Battery Power Cell）を発売するとPR Newswireが伝えました。燃料にはニッケル63という放射性同位体を使い、「100年以上の連続稼働」を目指した設計が特徴です。 ただし、先に言っておくと、これは私たちのスマホやノ