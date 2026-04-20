テレビ朝日系で放送された『羽鳥慎一モーニングショー』での玉川徹氏の発言が物議を醸している。4月10日、アメリカとイランの協議を巡る問題で、トランプ大統領の娘婿であるジャレッド・クシュナー氏が参加することを報じた際に玉川氏が、【写真】前妻との離婚から２年、羽鳥慎一が再婚した『べっぴんさん』な脚本家の美人妻「トランプ家の代表として入っているとしか見えないし、ましてやユダヤ人ですよね。イランとの協議に関