時速36kmが、4月13日にリリースした両A面シングル「その未来／ハロー」から、TVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌となっている「その未来」のミュージックビデオを公開した。今作MVはKohei Yonahaが監督を務め、「その未来」という楽曲を通して描かれる”それぞれの正義、それぞれの未来”というテーマを少年の目線で描くストーリーとなっている。また、4月24日に東京・代々木公園野外ステージで開催されるフリーライブ『時代